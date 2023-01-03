رئيس النصر: قدوم رونالدو لنا دليل على قوة الدوري السعودي

أكد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر على أن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو دليل على قوة وتطور الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

وقال آل معمر خلال المؤتمر الصحفي لتقديم النجم البرتغالي: ” التعاقد مع كريستيانو رونالدو لا يقتصر على الجانب الفني بل أكبر من ذلك بكثير وهو إضافة عظيمة للكرة السعودية، ووجوده دليل على قوة الدوري السعودي”.

وأضاف آل معمر: “كريستيانو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وتواجده في النصر إضافة كبيرة لنا ولدورينا واتفاقيتنا معه تمتد لدعم أكاديميات النادي والتعريف بنادينا.

وتابع رئيس النصر: “الأسطورة رونالدو طلب أن تتم معاملته مثل زملائه في المكافآت والأنظمة بالنادي، وهذا غير مستغرب منه.

وأضاف آل معمر: “ظهرت الكثير من الأخبار غير الدقيقة، ولدينا رعاة سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة القادمة وهم شركاء بالصفقة وأعطينا النجم البرتغالي المبلغ الذي يستحقه”.