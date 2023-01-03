رئيس النصر: قدوم رونالدو لنا دليل على قوة الدوري السعودي

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أكد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر على أن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو دليل على قوة وتطور الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.
مسلي آل معمر – رئيس نادي #النصر:
ظهرت الكثير من الأخبار الغير دقيقة، ولدينا رعاة سيتم الاعلان عنهم خلال الفترة القادمة وهم شركاء بالصفقة… وأعطينا رونالدو المبلغ الذي يستحقه.#Ronaldo𓃵#CR7𓃵#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/SA2FqW04T0قد يهمّك أيضاً
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2023
وقال آل معمر خلال المؤتمر الصحفي لتقديم النجم البرتغالي: ” التعاقد مع كريستيانو رونالدو لا يقتصر على الجانب الفني بل أكبر من ذلك بكثير وهو إضافة عظيمة للكرة السعودية، ووجوده دليل على قوة الدوري السعودي”.
وأضاف آل معمر: “كريستيانو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وتواجده في النصر إضافة كبيرة لنا ولدورينا واتفاقيتنا معه تمتد لدعم أكاديميات النادي والتعريف بنادينا.
وتابع رئيس النصر: “الأسطورة رونالدو طلب أن تتم معاملته مثل زملائه في المكافآت والأنظمة بالنادي، وهذا غير مستغرب منه.
وأضاف آل معمر: “ظهرت الكثير من الأخبار غير الدقيقة، ولدينا رعاة سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة القادمة وهم شركاء بالصفقة وأعطينا النجم البرتغالي المبلغ الذي يستحقه”.
مسلي آل معمر – رئيس نادي #النصر:
صفقة كريستيانو هي أبعد من ذلك، ولا أعتبرها صفقة لاعب أتى من أجل الفوز ببطولة.. وخلال الفترة القادمة سيتم الاعلان عن برامج مرتبطة بالصفقة#Ronaldo𓃵#CR7𓃵#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/RBRuIfR8JN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2023