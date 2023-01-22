رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن

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اختار حزب العمال الحاكم كريس هيبكنز ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيمًا لحزب العمال ورئيسًا للوزراء في اجتماع عقد، اليوم الأحد.
وكان هيبكنز، البالغ من العمر 44 عامًا، المرشح الوحيد لهذا المنصب، وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليًا إلى حد كبير، بحسب ما ذكر راديو نيوزيلندا.
وجاء تعيين هيبكنز في المنصب بعد استقالة جاسيندا أرديرن المفاجئة، الخميس الماضي، بعد قولها إنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد.
ولعب هيبكنز دورًا مهمًا في تصدي نيوزيلندا لجائحة كوفيد-19.
وتم انتخاب هيبكنز لأول مرة عضوا في البرلمان عن حزب العمال في عام 2008، وأصبح اسمًا مألوفًا في جهود الحكومة للتصدي لجائحة كورونا.
وتم تعيينه وزيرًا للصحة في يوليو 2020 قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن التصدي لفيروس كورونا في نهاية العام.