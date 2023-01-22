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لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد

رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن

2023-01-22 الساعة 8:27
رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن
المواطن - فريق التحرير

اختار حزب العمال الحاكم كريس هيبكنز ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيمًا لحزب العمال ورئيسًا للوزراء في اجتماع عقد، اليوم الأحد.

تعيين هيبكنز

وكان هيبكنز،  البالغ من العمر 44 عامًا، المرشح الوحيد لهذا المنصب، وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليًا إلى حد كبير، بحسب ما ذكر راديو نيوزيلندا.

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وجاء تعيين هيبكنز في المنصب بعد استقالة جاسيندا أرديرن المفاجئة، الخميس الماضي، بعد قولها إنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد.

دور هيبكنز

ولعب هيبكنز دورًا مهمًا في تصدي نيوزيلندا لجائحة كوفيد-19.

وتم انتخاب هيبكنز لأول مرة عضوا في البرلمان عن حزب العمال في عام 2008، وأصبح اسمًا مألوفًا في جهود الحكومة للتصدي لجائحة كورونا.

وتم تعيينه وزيرًا للصحة في يوليو 2020 قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن التصدي لفيروس كورونا في نهاية العام.

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