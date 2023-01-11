Icon

توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا  Icon رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة Icon وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم Icon منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم Icon وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة Icon حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية Icon حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل Icon روسيا تسيطر على بلدتين أوكرانيتين في يوم واحد  Icon نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 % بإجمالي قياسي قارب المليار دولار Icon ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى مستوى في التاريخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الحسابات الخاطئة أدت لعواقب كبيرة

رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة

2023-01-11 الساعة 3:28
رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إن استفزازات جارته الشمالية غير قانونية، مؤكدًا على أنها ستؤدي في نهاية المطاف لاندلاع حرب خطيرة بين البلدين.

وأضاف، يون سوك يول، في مقابلة مع وكالة Associated Press، أن استفزازات بيونغ يانغ، دفعت سيوول لتعزيز دفاعاتها، وشراكاتها الأمنية مع واشنطن وطوكيو.

قد يهمّك أيضاً
Img

تحذير.. لا تستخدم الفحم للتدفئة في الأماكن المغلقة

Img

فريق إنجاد يحذر من الخروج إلى الصحراء بعد هطول الأمطار

كوريا الجنوبية بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة

حسابات خاطئة قادت لحروب تاريخية

وأوضح: العالم أخطأ الحسابات مرات عديدة عبر التاريخ، ما تسبب بحروب كارثية، وربما بيونغ يانغ تمتلك أسبابها الداخلية للقيام بهذه الاستفزازات النووية، لكن لا أحد يفهم سبب إقدامها على ذلك، بمن فيهم نحن.

تهديد أمن كوريا الجنوبية 

وأشار إلى أن الترسانة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية، تشكل تهديدًا لأمن كوريا الجنوبية، واليابان، والولايات المتحدة.

وأفادت Associated Press، بأن يون سوك يول، اتهم بيونغ يانغ بقطع قنوات الاتصال الدبلوماسية مع سيوول، ورفض التفاوض.

كما أكد يون سوك يول، أن سيوول لن تزود قوات كييف بالأسلحة، تطبيقًا للقوانين الكورية الجنوبية التي تنص على الحياد، ونزولًا عند رغبة الشعب الكوري الجنوبي الرافض لهذا الصراع.

وأعرب عن استعداد كوريا الجنوبية لعقد صفقات لبيع الأسلحة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحلفاء يتبادلون الأسلحة فيما بينهم.

كما أفادت صحيفة Wall Street Journal، العام الماضي، بأن كوريا الجنوبية وقعت عقدًا لتزويد الولايات المتحدة بـ 100 ألف قذيفة مدفعية، والتي يعتزم الأمريكيون إرسالها لأوكرانيا لاحقاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 
السعودية اليوم

مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 

السعودية اليوم
جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...
السعودية اليوم

جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...

السعودية اليوم
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
طرد إيران من الأمم المتحدة
العالم

طرد إيران من الأمم المتحدة

العالم
العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...
العالم

العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...

العالم
إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...
كأس العالم

إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...

كأس العالم
تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم