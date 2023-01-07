رئيس كورينثيانز: فاوضنا رونالدو قبل النصر

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أكد رئيس كورينثيانز البرازيلي، دويليو مونتيرو تفاوضه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن ينجح النصر في حسم الصفقة.
وعلق رئيس كورينثيانز البرازيلي، خلال تصريحاته لموقع “لو سبورت 10” الفرنسي، قائلًا: “قدمنا عرضًا مساويًا للراتب الذي يحصل عليه رونالدو في مانشستر يونايتد”.
وأضاف دويليو مونتيرو: “مدة العقد كانت عامين براتب كبير، لكنه كان قابلًا للتطبيق بالعمل مع الرعاة.. إلا أن الاقتراح الذي جاء من النصر كان أعلى 20 مرة!”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “قدمنا عرضنا منذ وقت طويل، منذ بدأت الفوضى بين اللاعب ومانشستر يونايتد.. لقد تحدثت إلى خورخي مينديز (وكيل أعمال رونالدو السابق) عدة مرات، ومن خلال شخص آخر”.
وكان نادي النصر قد نجح في الحصول على توقيع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025، وتم تقديمه في حفل مبهر على ملعب مرسول بارك في الرياض، بحضور عائلته، وسط ترحيب كبير من الجماهير.
وجاء تعاقد النصر مع كريستيانو في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي معه في نوفمبر الماضي، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.