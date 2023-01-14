إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار رئيس نادي الإبل يسحب لقب ابن عودة بعد تصريحه عن تزييف صفقات الإبل متورطون بإطلاق نار ونشر محتوى مسيء في قبضة الأمن مشاهد من أمطار مزدلفة وجبل الكر والهدا دير شبيغل: ألمانيا تواجه كارثة كبيرة العام الحالي معالجة نفسية : هناك الكثير من النساء يقبلن فكرة الزوجة الثانية التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر تين هاج يستفز مانشستر سيتي: أقدر حيرتهم ! الأجواء الشتوية بالقصيم تستهوي محبي الرحلات البرية مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بعدة مناطق
شن رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين هجومًا حادًا على سفير النادي عبدالله بن عودة بعد تصريحه عن وجود تزييف ومبالغة في أسعار صفقات الإبل بهدف المفاخرة والتباهي.
عبد الله بن عودة: 90 % من المشترين يكذبون في أسعار بيع إبلهم من أجل المفاخر والسعر الحقيقي أقل من المعلن والحوكمة أصبحت مطلوبة الآن@yalamro@binodaah_#برنامج_من_إلى
يعرض على #Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/lyTifkIVX7#MBC1 pic.twitter.com/ciO306znci
— MBC1 (@mbc1) January 13, 2023
وقال ابن عودة خلال استضافته في برنامج MBC في أسبوع إن 90 % من المشترين يكذبون في أسعار بيع إبلهم من أجل المفاخرة مشيرًا إلى أن السعر الحقيقي أقل من المعلن داعيًا في الوقت ذاته إلى حوكمة القطاع.
وأضاف ابن عودة أن نسبة كبيرة من المشترين يرفعون السعر فمثلًا قد يشتري أحدهم صفقة بمليون ويدعي أنه اشتراها بخمسة أو ستة ملايين وربما ثلاثين مليونًا بهدف المفاخرة لكن حين يكتب عقد بيع يكتب سعرًا أقل من الحقيقي حتى يتهرب من سداد الرسوم.
بدوره قال رئيس نادي الإبل: حينما تخرج التصريحات من شخص يحمل لقب (سفير نادي الإبل) بدون اثباتات أو أدلة هذا أمر مؤسف للغاية.
وتابع : لقاء الأخ عبدالله فيه الكثير من المغالطات وحديثه أن الصفقات 90% مبالغ فيها.
وتساءل: ” على ماذا اعتمدت هذه النسبة؟! هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلًا. للأسف نعلن سحب الصفة الممنوحة له من قبل النادي”.