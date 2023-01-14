رئيس نادي الإبل يسحب لقب ابن عودة بعد تصريحه عن تزييف صفقات الإبل

شن رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين هجومًا حادًا على سفير النادي عبدالله بن عودة بعد تصريحه عن وجود تزييف ومبالغة في أسعار صفقات الإبل بهدف المفاخرة والتباهي.

وقال ابن عودة خلال استضافته في برنامج MBC في أسبوع إن 90 % من المشترين يكذبون في أسعار بيع إبلهم من أجل المفاخرة مشيرًا إلى أن السعر الحقيقي أقل من المعلن داعيًا في الوقت ذاته إلى حوكمة القطاع.

وأضاف ابن عودة أن نسبة كبيرة من المشترين يرفعون السعر فمثلًا قد يشتري أحدهم صفقة بمليون ويدعي أنه اشتراها بخمسة أو ستة ملايين وربما ثلاثين مليونًا بهدف المفاخرة لكن حين يكتب عقد بيع يكتب سعرًا أقل من الحقيقي حتى يتهرب من سداد الرسوم.

رئيس نادي الإبل

بدوره قال رئيس نادي الإبل: حينما تخرج التصريحات من شخص يحمل لقب (سفير نادي الإبل) بدون اثباتات أو أدلة هذا أمر مؤسف للغاية.

وتابع : لقاء الأخ عبدالله فيه الكثير من المغالطات وحديثه أن الصفقات 90% مبالغ فيها.

وتساءل: ” على ماذا اعتمدت هذه النسبة؟! هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلًا. للأسف نعلن سحب الصفة الممنوحة له من قبل النادي”.