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في ضوء انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية

رئيس وزراء الكويت يرفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد

2023-01-23 الساعة 6:41
رئيس وزراء الكويت يرفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد
المواطن - فريق التحرير

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رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحسب نبأ عاجل بثته وكالة الأنباء الرسمية كونا.

وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أحاط الشيخ أحمد نواف الأحمد، مجلس الوزراء علمًا برفع سموه كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد؛ وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة معربًا عن حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققًا للمصلحة العليا للبلاد.

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استقالة حكومة الكويت

وكانت وسائل إعلام كويتية قالت إن الحكومة قدّمت استقالتها إلى القيادة السياسية، في ضوء انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر مسؤول أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.

وقف المعاش الاستثنائي

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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