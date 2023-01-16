روسيا توجه تهديدًا شديد اللهجة لبريطانيا وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان الديناميكية جعلت المملكة الأكثر ازدهارًا تساقط كثيف للثلوج على جبل اللوز في تبوك ألفارو ميدران يُنافس على أفضل هدف بالجولة الـ13 توقعات بهطول أمطار غزيرة وجريان سيول الليلة أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن مشاهد لانفجار كبير داخل مصنع كيماويات بـ الصين وظائف هندسية وإدارية شاغرة في التصنيع الوطنية
قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن القيادة الديناميكية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جعلت المملكة أكثر ازدهارًا، مؤكدًا على أن العلاقة بين البلدين هي علاقة أخوة فريدة من نوعها وقائمة منذ قرون.
وأثنى في مقابلة مع العربية على دور دول الخليج في دعم باكستان لتذليل المصاعب والمحن التي واجهتها.
وتابع إن زيارته للإمارات هي واحدة من أنجحِ الزيارات التي قام بها، ونوّه بالتقديمات التي منحها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى باكستان.
وكشف رئيس وزراء باكستان أنه طلب من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن يجمع الطرفين الباكستاني والهندي على طاولة محادثات لحل المشاكل الأساس العالقة بينهما.
وعن الخلافات الباكستانية مع الهند قال: خضنا 3 حروب ضد الهند، ولكنها أوصلتنا إلى المزيد من الفقر والبطالة والبؤس ونود العيش بسلام مع جارتنا.
ودعا في حواره أبناء شعبه في باكستان إلى أن يتخذوا من السعودية والإمارات نموذجين في الريادة والنجاح.