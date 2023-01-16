رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان الديناميكية جعلت المملكة الأكثر ازدهارًا

قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن القيادة الديناميكية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جعلت المملكة أكثر ازدهارًا، مؤكدًا على أن العلاقة بين البلدين هي علاقة أخوة فريدة من نوعها وقائمة منذ قرون.

وأثنى في مقابلة مع العربية على دور دول الخليج في دعم باكستان لتذليل المصاعب والمحن التي واجهتها.

وتابع إن زيارته للإمارات هي واحدة من أنجحِ الزيارات التي قام بها، ونوّه بالتقديمات التي منحها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى باكستان.

وكشف رئيس وزراء باكستان أنه طلب من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن يجمع الطرفين الباكستاني والهندي على طاولة محادثات لحل المشاكل الأساس العالقة بينهما.

الخلافات الباكستانية مع الهند

وعن الخلافات الباكستانية مع الهند قال: خضنا 3 حروب ضد الهند، ولكنها أوصلتنا إلى المزيد من الفقر والبطالة والبؤس ونود العيش بسلام مع جارتنا.

السعودية نموذج ريادي ناجح

ودعا في حواره أبناء شعبه في باكستان إلى أن يتخذوا من السعودية والإمارات نموذجين في الريادة والنجاح.