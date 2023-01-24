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بعد نجاح نسخة مدارس البنات

رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين

2023-01-24 الساعة 6:00
رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين
المواطن - فريق التحرير

نشر حساب بطولة ” دوري المدارس عبر “تويتر” رابط التسجيل في البطولة نسخة مدارس البنين التي تُقام خلال العام الجاري.

وجاءت التغريدة بعنوان : ” سجّل الآن ونافس في البطولة لكرة القدم – بنين 2023″.

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ويُمكن التسجيل في البطولة من خلال الرابط https://dawrimadaris.gg/ar

نجاح نسخة دوري المدارس للبنات 

وفي نسخة مدارس البنات، كانت مدرسة ثانوية دار الحنان تُوجت باللقب، بعد الفوز في المباراة النهائية على مدرسة الثانوية الرابعة بالجبيل.

وعرض حساب البطولة لقطات من المباراة النهائية، التي أُقيمت على ملعب أكاديمية نون في جدة، حيث فازت ثانوية دار الحنان على الثانوية الرابعة بالجبيل بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.

وتمكن فريق ثانوية دار الحنان من التقدم بالشوط الأول بهدف دون رد عن طريق سارة الرشيدي عند الدقيقة 18.

ونجحت اللاعبة دانا عبدالرزاق في إدراك التعادل، قبل أن تحرز جمانة الشريف هدف التقدم مجددًا، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي نهائي دوري المدارس للبنات بفوز ثانوية دار الحنان بنتيجة 2/ 1.

وانطلق دوري المدارس للبنات 2022، يوم 10 ديسمبر الماضي، بمشاركة كل من؛ مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء.

كما شارك كلٌّ من؛ ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة.

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