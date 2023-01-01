Icon

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تُقام الخميس المقبل بدوري روشن

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

2023-01-01 الساعة 11:55
رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب جمهور الكرة السعودية مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم الخميس المقبل.

ونشر حساب نادي الاتحاد عبر “تويتر” رابط حجز تذاكر المباراة ضد الهلال، حيث تراوحت أسعار تذاكر المباراة بين 50 ريالًا للدرجة الموحدة و500 ريال للدرجة الفضية و1000 ريال للدرجة الذهبية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

Img

كويتي يلقي الفيمتو على سيارة جارته لركنها أمام منزله!

وحتى الآن تم شراء 40 ألف و944 تذكرة، ويُمكن حجز التذاكر من خلال هذا الرابط 

الاتحاد والهلال

وتُقام مباراة الاتحاد والهلال مساء الخميس في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقبل مباراة الاتحاد، طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة النادي بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الكروي الأول بسبب تراجع النتائج.

وانتقدت الجماهير السياسات الفنية للمدرب دياز، حيث طالبت برحيله بسبب تواجد الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

ودشن الجمهور وسم “إقالة دياز مطلب” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا اليوم عبر “تويتر”.

وفي السياق ذاته، انتقد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد الجماز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أزرق الرياض ضايع في كل شيء، لا مدرب ولا لاعبين ولا إدارة كرة، من سمح للمدرب دياز بإجازة لمدة 27 يومًا؟”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح...
صحة وطب‎

الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح...

صحة وطب‎
المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط...
السعودية اليوم

المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع
حصاد اليوم

بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع

حصاد اليوم
مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية
السعودية اليوم

مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية

السعودية اليوم
طباخة جزائرية مجهولة الهوية تربح 4 ملايين...
حصاد اليوم

طباخة جزائرية مجهولة الهوية تربح 4 ملايين...

حصاد اليوم
رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !
الرياضة

رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !

الرياضة
أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين...
السعودية اليوم

أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين...

السعودية اليوم
مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا
الرياضة

مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

الرياضة