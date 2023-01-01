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تُقام الخميس المقبل بدوري روشن

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

2023-01-01 الساعة 11:55
رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال
المواطن - محمد سمعه

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يترقب جمهور الكرة السعودية مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم الخميس المقبل.

ونشر حساب نادي الاتحاد عبر “تويتر” رابط حجز تذاكر المباراة ضد الهلال، حيث تراوحت أسعار تذاكر المباراة بين 50 ريالًا للدرجة الموحدة و500 ريال للدرجة الفضية و1000 ريال للدرجة الذهبية.

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وحتى الآن تم شراء 40 ألف و944 تذكرة، ويُمكن حجز التذاكر من خلال هذا الرابط 

الاتحاد والهلال

وتُقام مباراة الاتحاد والهلال مساء الخميس في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقبل مباراة الاتحاد، طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة النادي بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الكروي الأول بسبب تراجع النتائج.

وانتقدت الجماهير السياسات الفنية للمدرب دياز، حيث طالبت برحيله بسبب تواجد الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

ودشن الجمهور وسم “إقالة دياز مطلب” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا اليوم عبر “تويتر”.

وفي السياق ذاته، انتقد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد الجماز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أزرق الرياض ضايع في كل شيء، لا مدرب ولا لاعبين ولا إدارة كرة، من سمح للمدرب دياز بإجازة لمدة 27 يومًا؟”.

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  • سعود مازن سعد منيع الله اللهاوي السلمي

    ابغا 4 تذاكر

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