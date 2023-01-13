نشر حساب “موسم الدرعية” عبر موقع “تويتر” رابط حجز تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، حيث تُقام المباراة بعد غد الأحد.

وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد في الـ10 مساءً بعد غد بتوقيت المملكة، حيث يستضيف المباراة، ملعب الملك فهد الدولي في الرياض عبر قنوات L’EQUIPE TV , NOVE HD ITALIA , SSC 1 HD , PLUG RTL.

تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني

ويُمكن حجز تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني من خلال هذا الرابط، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 120 ريالًا.

وكان برشلونة صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، بينما صعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.

وحصد فريقا أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا البطولة 3 مرات لكل منهما، فيما نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد اللقب مرتين، وتوجت فرق فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا وريال سوسيداد كأس السوبر الإسباني مرة.

وكان ريال مدريد هزم برشلونة بثلاثية مقابل هدف، يوم 16 أكتوبر الماضي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد.