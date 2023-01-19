رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز من الطابق الخامس آل الشيخ يعلن مفاجآت بشأن نقل مباراة موسم الرياض المضياني يكشف مواقع الفقع في حفر الباطن ووقت ظهوره وفاة طالبة وإصابة 20 أخريات في حادث مروري بعسير آبل تستعد لإطلاق تحديث جديد لمواجهة أعطال آيفون إعلان نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من أدائها البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية سويسري يدير مباراة الاتحاد والفيحاء الأمن العام: احذروا حيازة السلاح الفردي أو الذخيرة دون ترخيص مخدر أقوى من الهيروين يقتل 9 أمريكيين كل ساعة
بات من الواضح أن الأزمة الاقتصادية الأسوأ التي تمر بها سوريا لن تمر مرور الكرام أبداً، فقد سجّلت البلاد الحادثة الرابعة خلال أقل من شهر، حيث أقدم طالب ماجستير في كلية العلوم السياسية بدمشق على الانتحار.
وصرّح عميد الكلية محمد حسون، بأن طالب ماجستير عمره 38 عاماً رمى بنفسه من الطابق الخامس في الكلية، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.
وقالت مصادر متقاطعة إن الشاب، وهو طالب دراسات عليا في قسم العلاقات الاقتصادية، مشهود له بحسن الأخلاق والسلوك، ومن المستغرب إقدامه على الانتحار إذ لم يعرف عنه أي سلوك يشير إلى اضطرابات نفسية.
في حين أشيع عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زميلة له، رفضت عائلتها ارتباطهما بسبب ضيق حاله، دون تأكيد هذه الأنباء حتى الآن.