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تم اتخاذ اللازم من الجهات المعنية

رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز من الطابق الخامس

2023-01-19 الساعة 2:54
رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز من الطابق الخامس
المواطن - فريق التحرير

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بات من الواضح أن الأزمة الاقتصادية الأسوأ التي تمر بها سوريا لن تمر مرور الكرام أبداً، فقد سجّلت البلاد الحادثة الرابعة خلال أقل من شهر، حيث أقدم طالب ماجستير في كلية العلوم السياسية بدمشق على الانتحار.

رمى بنفسه من خامس طابق

وصرّح عميد الكلية محمد حسون، بأن طالب ماجستير عمره 38 عاماً رمى بنفسه من الطابق الخامس في الكلية، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.

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وقالت مصادر متقاطعة إن الشاب، وهو طالب دراسات عليا في قسم العلاقات الاقتصادية، مشهود له بحسن الأخلاق والسلوك، ومن المستغرب إقدامه على الانتحار إذ لم يعرف عنه أي سلوك يشير إلى اضطرابات نفسية.

في حين أشيع عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زميلة له، رفضت عائلتها ارتباطهما بسبب ضيق حاله، دون تأكيد هذه الأنباء حتى الآن.

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