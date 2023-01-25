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مؤكدًا خوض مباراة هجومية

رازوفيتش: نعرف الهلال جيدًا ونسعى لحصد اللقب

2023-01-25 الساعة 6:14
رازوفيتش: نعرف الهلال جيدًا ونسعى لحصد اللقب
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش على استعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء جيدًا، متمنيًا التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

تعليق رازوفيتش على مواجهة الهلال

وقال رازوفيتش: “لم نأت للمشاركة فقط، وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق اللقب، استعداداتنا لم تتغير عن السابق، أمامنا مباراتان من أجل اللقب لكن التركيز على مباراة الغد”.

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وتابع رازوفيتش حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد: “أتمنى أن يقدم اللاعبون أنفسهم بصورة مميزة، وسنخوض مباراة هجومية، ونعرف الهلال جيدًا ومواجهته لن تكون سهلة عطفًا على ما يمتلكه من لاعبين مميزين”.

فوك رازوفيتش
مدرب الفيحاء – المصدر @SaudiSuperCup

البقعاوي يؤكد صعوبة المباراة

وفي السياق ذاته، قال نجم الفيحاء، محمد البقعاوي: “ندرك صعوبة المباراة أمام فريق الهلال الذي نعرف نقاط قوته وضعفه، سنلعب المباراة من أجل الاستمتاع وسنقاتل حتى آخر دقيقة من أجل تحقيق الفوز”.

محمد البقعاوي
البقعاوي – المصدر @SaudiSuperCup

الفيحاء ضد الهلال غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الهلال، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

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