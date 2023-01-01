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حمله بين ذراعيه

راكب أمواج أسترالي يغامر بحياته لإنقاذ قرش

2023-01-01 الساعة 10:55
راكب أمواج أسترالي يغامر بحياته لإنقاذ قرش
المواطن - فريق التحرير

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هرع راكب أمواج في أستراليا، إلى إنقاذ قرش، عندما رآه يترنح على مياه الشاطئ، دون أن يخشى التعرض لعضة من الحيوان البحري المفترس.

تفاصيل القرش

وسارع راكب الأمواج الأسترالي إلى إنقاذ قرش بدا وهو يترنح على شاطئ إيسترن فيو، في ولاية فكتوريا، جنوبي أستراليا.

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وفي البداية، حاول الأسترالي، بول ميلز، وعمره يفوق الخمسين، أن يدفع القرش صوب مياه المحيط، عبر استخدام منصة ركوب الأمواج، تفاديًا لأن يلامسه بشكل مباشر.

وحين أخفق في الخطة الأولى، حمل الرجل الأسترالي القرش بين ذراعيه، ومضى به قدمًا، ورماه في مياه المحيط، منقذًا إياه من نفوق محقق.

وبدا القرش وهو يترنح بشدة، عندما كان راكب الأمواج الأسترالي يحمله من أجل الإعادة إلى مياه المحيط.

20 كجم

وأفاد بول أن القرش يزن نحو عشرين كيلوغرامًا، وهو ذو أنف طويل، ولونه أزرق، مضيفًا أنه يمارس رياضته في الشاطئ منذ نحو أربعين عامًا، ولم يسبق له أن رأى أسماك القرش على اليابسة إلا في حالات نادرة.

وتابع أنه لا يعرف ما إذا كان القرش قد ضل مساره في مياه المحيط أم أنه مريض، كل ما حرصت عليه هو أعطيه فرصة ثانية للعيش.

وقوبل سلوك الرجل الأسترالي بإشادة واسعة على المنصات الاجتماعية، على اعتبار أنه عرض سلامته للخطر في سبيل أن يعيد قرشًا تائهًا إلى حيث يمكنه أن يواصل الحياة.

 

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