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راكون يثير الذعر في اجتماع سياسي مهم بالمكسيك!

2023-01-21 الساعة 8:08
راكون يثير الذعر في اجتماع سياسي مهم بالمكسيك!
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ظهر حيوان راكون، دون سابق إنذار، في اجتماع مجلس المدينة المحلي في أكابولكو بالمكسيك، الأمر الذي أثار ذعر جميع الحاضرين.

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وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، أعضاء من مجلس مدينة أكابولكو أثناء اجتماع داخل قاعة مؤتمرات، لمراجعة ميزانية لشهري يناير وفبراير، عندما سقط الحيوان فجأة من السقف.

راكون يقتحم اجتماعًا مهمًا في المكسيك!

نقطة مثالية لحيوان الراكون 

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، تقع قاعة مدينة أكابولكو داخل متنزه Papagayo الذي تبلغ مساحته 52 فدانًا، ما يجعلها نقطة زيارة مثالية لحيوانات الراكون التي تتجول في المنطقة.

ومن غير المعروف كيف دخل الراكون إلى المبنى، ناهيك عن وصوله للسقف، والأمر اللافت، أن الفيديو يظهر أيضًا راكونًا ثانيًا يقف على حافة السطح العلوي.

هرج ومرج داخل المجلس

ومع ذلك، ظل الراكون الثاني في مكانه بعد أن سقطت قطعة من غطاء السقف على الأرض، بينما كان أعضاء المجلس يقفون على الكراسي والطاولات، ذلك بينما كان الأول يركض ويقفز على سطح الطاولة.

وساد الهرج والمرج داخل المجلس، فبينما صرخ بعض السياسيين، ضحك الآخرون من خوف زملائهم المشرعين، وفي الوقت نفسه، واستمر الراكون الدخيل في الجري داخل الغرفة مذعورًا، قبل أن يهرب عبر باب المدخل الجانبي.

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