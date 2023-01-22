رامز جلال يحسم جدل مشاركته برمضان 2023

حسم الفنان رامز جلال الجدل حول إمكانية عدم مشاركته ببرنامجه الشهير في موسم رمضان المقبل، وأكد تواجده خلال الموسم الرمضاني 2023 من خلال نسخة جديدة من برامج المقالب الخاص به.

حفل الرياض

وجاءت تصريحات رامز خلال تواجده في حفل توزيع جوائز “Joy Awards” في نسخته الثالثة في الرياض.

وفي سياق متصل، كشف رامز جلال ضمن تصريحاته على قناة “MBC” عن مشاركته في فيلم سعودي مصري يجمعه بالفنان حسن عسيري، الذي اشترك معه في تقديم أحد برامجه في رمضان.

فيلمه الجديد

وأوضح رامز جلال أن أحدث أفلامه أخي فوق الشجرة، سيعرض في المملكة بتاريخ 1 فبراير المقبل، ومن المنتظر أن يحضر رامز جلال إطلاق فيلمه في الرياض.

يذكر أن فيلم أخي فوق الشجرة من بطولة رامز جلال وتارا عماد وحمدي الميرغني وويزو ومحمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.