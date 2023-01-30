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في حالة عدم استمراره مع سان جيرمان

راموس قد ينضم إلى النصر بالميركاتو الصيفي

2023-01-30 الساعة 8:56
راموس قد ينضم إلى النصر بالميركاتو الصيفي
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض بشأن موقف المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

غموض موقف التجديد

وكان راموس قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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راموس
المدافع الإسباني – المصدر @PSG_English

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن نادي باريس سان جيرمان سينتظر لماد بعد مواجهتي بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل حسم مستقبل المدافع الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ يوم 14 فبراير في العاصمة الفرنسية، على أن تقام مباراة العودة في ألمانيا، يوم 8 مارس.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

راموس قد ينضم للنصر

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه في حالة عدم قيام باريس سان جيرمان بتجديد عقد راموس، سيكون أمام اللاعب خيارين في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت: “الأول اللحاق بكريستيانو رونالدو في النصر، الذي يخطط لمشروع قوي، ويضع المدافع الإسباني ضمن اهتماماته، والخيار الثاني سيكون الانتقال للدوري الأمريكي والسير على خطى زميله السابق الويلزي غاريث بيل”.

سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر @SergioRamos

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