رامون دياز باقٍ في الهلال

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال قرر الإبقاء على المدرب الأرجنتيني رامون دياز، كمدرب للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.
الهلال يجدد الثقة في دياز حتى نهاية الموسم ردا على إشاعات عن رحيله#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 11, 2023
وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن دياز سيظل مدربًا لأزرق الرياض حتى نهاية موسم 2022/ 2023، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن احتمالية إقالته بعد التعادل مع نادي الرائد أول أمس الثلاثاء في دوري روشن السعودي.
وكان دياز تولى تدريب الهلال في فبراير الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
ويستعد أزرق الرياض لخوض منافسات كأس العالم للأندية في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، حيث تُقام البطولة في المغرب.
وفي مباراة الرائد، نجح اللاعب حمد اليامي في إحراز الهدف الوحيد لـ أزرق الرياض بالدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، تراجع أزرق الرياض مما منح الفرصة لفريق الرائد لمحاولة تسجيل هدف التعادل.
وكاد الأرجنتيني لوسيانو فييتو يُحرز الهدف الثاني لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ69 ولكن دون جدوى.
ونجح اللاعب يحيى سنبل في إحراز هدف التعادل لنادي الرائد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ76.
وانتهت المباراة بالتعادل ليُصبح رصيد الأزرق 26 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 16 نقطة في المركز العاشر.