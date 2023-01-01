رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

أثار نادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز غضب الجماهير، بعد تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي.

تعادل الهلال ضد ضمك

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره ضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ورفعت كتيبة رامون دياز رصيدها إلى 22 نقطة، لتتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى 18 نقطة في المركز السادس.

مصير مقلق لرامون دياز

وأعادت بداية الهلال هذا الموسم مع رامون دياز للأذهان نتائج الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في الموسم الرياضي الماضي، بعدما خسر 12 نقطة أول 11 جولة، بالتعادل 6 مرات والفوز 5 مرات.

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 11 نقطة مع رامون دياز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بالفوز 6 مرات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة مرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة صعبة في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي، حيث يُلاقي الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.