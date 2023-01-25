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في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي

رباعية تُهدي الفوز لـ لاتسيو ضد ميلان

2023-01-25 الساعة 12:52
رباعية تُهدي الفوز لـ لاتسيو ضد ميلان
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة لاتسيو ضد ميلان، مساء الثلاثاء بفوز عريض لنادي لاتسيو برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

ودخل نادي لاتسيو المباراة، ضاغطًا بكل قوة ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول.

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رباعية مُدوية لـ لاتسيو ضد ميلان

وواصل نادي لاتسيو ضغطه ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة الـ39 عبر اللاعب ماتيا زاكايني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي لاتسيو بثنائية دون رد.

لاتسيو ضد ميلان

وفي الشوط الثاني، من عمر مباراة لاتسيو ضد ميلان نجح لويس ألبيرتو في إحراز ثالث أهداف فريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة الـ67، ثم سجل البرازيلي فيليبي أندرسون الهدف الرابع لنادي لاتسيو في الدقيقة الـ76.

وبعد نهاية مباراة لاتسيو ضد ميلان، أصبح رصيد نادي لاتسيو 37 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نادي ميلان عند 38 نقطة في المركز الثاني.

نتائج مباريات الجولة الـ19 

وكانت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي بدأت السبت الماضي، بفوز هيلاس فيرونا على ليتشي بثنائية دون رد، بينما فاز نابولي على نادي ساليرنيتانا بثنائية دون رد، وفاز تورينو على فيورنتينا بهدف دون رد.

لاتسيو ضد ميلان

وفي مباريات الأحد الماضي، فاز أودينيزي على سامبدوريا بهدف دون رد، وتعادل مونزا مع ساسولو بهدف لكل فريق، بينما فاز روما على سبيزيا بهدفين دون رد، وتعادل يوفنتوس مع أتالانتا بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي مباريات أول أمس الاثنين، تعادل بولونيا مع كريمونيزي بهدف لكل فريق، بينما فاز إمبولي على إنتر ميلان بهدف دون رد، ثم في مباراة أمس الثلاثاء، فاز لاتسيو على ميلان برباعية دون رد.

لاتسيو ضد ميلان

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