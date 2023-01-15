ربيع استثنائي بفياض وحزوم مطربة شرق رفحاء

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حظيت المناطق البرية في قرية إعيوج ومنطقة فياض “مطربة”جنوب شرق محافظة رفحاء” وما جاورها بمنطقة الحدود الشمالية بربيع استثنائي هذا العام، وتلونت فيها المرتفعات والسهول والفياض باللون الأخضر؛ لترسم لوحة إبداعية من الجمال، بألوان الربيع الخلابة المتنوعة التي غيرت ملامح الفياض وزادتها جمالاً.
ورصدت “واس” جمال الفياض والحزوم والشعبان في منطقة إعيوج وفياض “مطربة” التي توشحت باللون الأخضر من النباتات البرية المتنوعة،وأصبح عشب الربيع على مد النظر أينما اتجهت،بشكل استثنائي، باعثاً في النفس المتعة والانشراح، كما جذب العديد من المتنزهين من المنطقة وخارجها ومن ودول الخليج؛للاستمتاع بأجواء الربيع.