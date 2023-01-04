رجل أمن يخاطر بحياته لإنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة

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في موقف بطولي، ساهمت شهامة وشجاعة رجل أمن في قوات الطوارئ في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة المنورة.
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شهامة وشجاعة رجل أمن في قوات الطوارئ تساهم في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kcwTE2JX5o
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023
وحسب قناة “الإخبارية”، أنقذ رجل الأمن الذي كان خارج أوقات عمله، طفلًا محتجزًا في السيل بحي العزيزية بالمدينة المنورة، خاصة بعدما ظل الطفل عالقًا لساعات وسط تجمعات مياه الأمطار.
وأثار هذا المشهد، شجاعة رجل الأمن الذي غامر بحياته من أجل إنقاذ الطفل.