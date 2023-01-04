رجل أمن يخاطر بحياته لإنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة

في موقف بطولي، ساهمت شهامة وشجاعة رجل أمن في قوات الطوارئ في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة المنورة.

تفاصيل الواقعة

وحسب قناة “الإخبارية”، أنقذ رجل الأمن الذي كان خارج أوقات عمله، طفلًا محتجزًا في السيل بحي العزيزية بالمدينة المنورة، خاصة بعدما ظل الطفل عالقًا لساعات وسط تجمعات مياه الأمطار.

وأثار هذا المشهد، شجاعة رجل الأمن الذي غامر بحياته من أجل إنقاذ الطفل.

إنقاذ 4 أشخاص آخرين

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني اعلنت أن رجالها بالمدينة المنورة، باشرت بلاغًا بشأن احتجاز 3 أشخاص داخل مركبة.

وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها أنه تم إخراجهم وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.