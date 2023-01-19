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بسبب بره بوالديه وحبه للخير

رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه!

2023-01-19 الساعة 6:31
رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه!
المواطن - فريق التحرير

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حكى راوي، قصة رجل فتح الله عليه الخير، بعد أن استدان من إخوانه وأسرته ليشتري أرضًا في جدة، ليحدث له ما لا يتوقعه عندما تدخل في قضية أمام المحكمة وقام بسداد دين لرجل حتى لا يتعرض للسجن.

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تفاصيل القصة

وقال الراوي خلال لقاء له ببرنامج “الأجاويد” المذاع على قناة “المجد”، “كان هناك رجل موظف بسيط يحب الخير وبر الوالدين، وفي يوم تقاعد من الوظيفة ليعمل في مجال العقارات، وبدأ بتأجير المحلات والشقق”.

وأضاف “في يوم أبلغه أحد المستأجرين في عمارته بالرياض، أن لديهم أرضًا في جدة وسأله إذا كان يستطيع بيعها أو شراءها”.

وأشار إلى أن الرجل ذهب إلى شمال جدة ليرى الأرض والصك، ووجد الأرض منبسطة ولكن بعيدة جدًا، ما دفعه إلى الذهاب لمكاتب العقارات في جدة لعرض الأرض للبيع ، ولم يزد أحد السعر عن مليون و600 ألف، رغم أن لها مستقبلاً كبيرًا.

وتابع:” الرجل حاول جمع المبلغ واستدان من إخوانه واشتروا الأرض بمبلغ مليون و650 ألفًا، ليبدأ في سداد المبلغ لأشقائه”.

إنقاذ رجل من السجن

ولفت: “في يوم ذهب هذا الرجل إلى كاتب محكمة العدل في الرياض وكان يوجد شخصان متخاصمان، وحكم القاضي بالسجن على أحدهما لأنه لم يستطع السداد، وفهم الرجل أن المبلغ 14 ألفًا، فكتب شيكًا بالمبلغ لتسديد ديون الشخص لإنقاذه من السجن لوجه الله، حيث حاول الشخص معرفة رقم هاتفه أو عنوانه فقال الرجل له روح لأهلك وما أبغي منك شيء”.

وتابع روايته “عندما ذهب الرجل إلى المكتب تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يعرض عليه شراء الأرض المتواجدة بجدة، بمبلغ 30 مليون، فوافق على الفور ولم يتردد ففتح الله عليه خيرًا عجيبًا من بره”.

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