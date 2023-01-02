Icon

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
حالات غير عادية أو نادرة

رجل بلسان أسود مشعر ضمن أغرب الأمراض خلال 2022

2023-01-02 الساعة 12:39
رجل بلسان أسود مشعر ضمن أغرب الأمراض خلال 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر أطباء تقارير في المجلات العلمية عن حالات غير عادية أو نادرة حدثت للمرضى هذا العام 2022 منها:

حالات نادرة

إصابة رجل في الخمسينيات من عمره بلسان أسود مشعر بعد تعرضه لجلطة أجبرته على تناول الوجبات المهروسة والسائلة فقط في حالة من أغرب عجائب الطب في 2022، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة JAMA Dermatology في مارس.

قد يهمّك أيضاً
Img

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

Img

الجوال ومواقع التواصل من أسباب زيادة حوادث السير

وكتب أطباء هنديون في التقرير أن اللسان الأسود المشعر (lingua villosa nigra) يحدث على الأرجح لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا مهروسًا.

ويتشكل بسبب نقص التآكل أو التحفيز في الجزء العلوي من اللسان، ما يؤدي إلى تراكم بروتين يسمى الكيراتين.

ونتيجة لذلك، فإن النتوءات المخروطية التي تغطي اللسان، والتي تسمى الحليمات الخيطية، تطول وتشكل مظهرًا شبيهًا بالشعر أعلى اللسان.

وقد يصاب شخص ما أيضًا بلسان مشعر لأنه يعاني من: سوء نظافة الفم، أو تدخين السجائر، أو استخدام غسول الفم المؤكسدة أو المضادات الحيوية عن طريق الفم، أو شرب كميات كبيرة من القهوة أو الشاي، أو الإصابة بأمراض تثبط جهاز المناعة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان.

وأفاد التقرير أنه في هذه الحالة، غطى غشاء أسود سميك معظم لسان الرجل. واللسان الأسود المشعر هو حالة مؤقتة غير ضارة تتحسن عادة عن طريق تنظيف اللسان بالفرشاة أو باستخدام مكشطة اللسان.

وبالنسبة لهذا المريض، تم حل الحالة بعد 20 يومًا من خلال “التطهير المناسب”، كما كتب الأطباء.

وقعة أخرى

وفي وقعة أخرى، نُقل رجل في منتصف العمر إلى المستشفى بسبب الإسهال وفقدان الوزن والطنين في أذنيه، بعد أن تناول 80 مرة الكمية الموصى بها من فيتامين D لمدة شهر، وفقًا لتقرير حالة نُشر في BMJ Case Reports في يوليو.

وكتب الأطباء أن اختصاصي تغذية خاص طلب من الرجل، الذي لم تذكر هويته، تناول مكمل فيتامين D إلى جانب 19 آخرين.

وفيتامين D أساسي لصحة العظام، ويتم الحصول عليه بشكل طبيعي من أشعة الشمس والأطعمة، مثل الفطر والأسماك الزيتية.

ولكن إذا تم تناوله بكميات كبيرة، عادة من جرعة زائدة من المكملات، يمكن أن يكون سامًّا لأعضاء الجسم، بما في ذلك الكلى والأمعاء والقلب.

وأظهر فحص الدم أن مستويات فيتامين D لدى الرجل كانت سبعة أضعاف الكمية الموصى بها، وأن مستويات الكالسيوم لديه مرتفعة بشكل خطير، وأن كليتيه معرضتان لخطر التلف.

وينظم فيتامين D كمية الكالسيوم في الجسم، لذا فإن الجرعة الزائدة يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم، ما قد يؤدي إلى أعراض عصبية بما في ذلك النعاس والذهان والغيبوبة.

وأفاد مؤلفو التقرير أن الجسم يستغرق نحو شهرين لتصفية نصف الكمية الأصلية من فيتامين D المأخوذ، لذلك يمكن أن تستمر الأعراض أسابيع.

وقالوا: إن حالة الرجل غير شائعة لكن المستويات الزائدة من فيتامين D يمكن أن تسبب آثارًا “منهكة” على الجسم.

وأفاد الأطباء أن تناول الجرعة الموصى بها من فيتامين D كان آمنًا، لكنهم شجعوا الناس على التحدث مع الطبيب قبل بدء العلاج البديل أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح...
صحة وطب‎

الكيتو المنتشر حاليًّا غير صحي ولا يصلح...

صحة وطب‎
المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط...
السعودية اليوم

المرور: سارعوا بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع
حصاد اليوم

بشرى سارة لمرضى السكري بشأن الصيام المتقطع

حصاد اليوم
مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية
السعودية اليوم

مطر يصب صبًّا بين البكيرية والشيحية

السعودية اليوم
طباخة جزائرية مجهولة الهوية تربح 4 ملايين...
حصاد اليوم

طباخة جزائرية مجهولة الهوية تربح 4 ملايين...

حصاد اليوم
رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !
الرياضة

رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !

الرياضة
أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين...
السعودية اليوم

أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين...

السعودية اليوم
مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا
الرياضة

مواعيد الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا

الرياضة