رجل يعثر على 5000 دولار في ساندوتش من ماكدونالدز

ذهب رجل محظوظ إلى ماكدونالدز للحصول على ساندوتش ماك مافن، لكن انتهى به الأمر وفي يده 5000 دولار نقدًا بدلاً من ذلك.

وذهب جوشيا فارغاس إلى تويتر ليروي قصته الطريفة قائلًا: ذهبت إلى ماكدونالدز وسلموني نقانق ماك مافن مع هذه الحقيبة، وقمت بفتحها بعدما استلمت طلبي وذهبت، ليظهر لي بداخلها الكثير من المال.

وتابع: وجدت بضعة آلاف من الدولارات، وتساءلت لماذا يفعلون هذا؟.

وقال إنه واجه صراعًا بداخله عما إذا كان يتوجب عليه إعادة هذا المال أم يأخذه دون أن يعلم أحد، مضيفًا أنه توصل إلى قرار إعادته مرة أخرى، قائلًا: كان علي أن أعيد هذا لأنني شخص جيد على ما أعتقد.

ووثق فارغاس القصة منذ أن عثر على المال وذهب لإعادته، وتظهر الكاميرا الشاب وهو جالس في سيارته خارج أحد فروع مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة.

وفي الفيديو يسأل الشخص الذي سلمه النقود في المقام الأول قائلًا بمزاح: لماذا تفعلون هذا بي؟ هل تعلمون لأي مدى أريد هذا المال؟ لماذا تضعونني في هذا الموقف؟

مكافأة سخية من ماكدونالدز

وتفاجأ الموظفون برد فعله وقاموا بالتصفيق له، مضيفًا: نظير ما فعلته حصلت على 200 دولار، لذلك أريد أن أنصح الجميع، افعلوا الخير، أعيدوا 5000 دولار للحصول على مئتين.