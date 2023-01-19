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أحد الموجودين تدخل وضربه على رأسه

رجل يهدد بطعن المتسوقين داخل متجر في أمريكا بالسكين

2023-01-19 الساعة 3:40
رجل يهدد بطعن المتسوقين داخل متجر في أمريكا بالسكين
المواطن - فريق التحرير

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بينت كاميرات المتسوقين في أحد المحال التجارية الأمريكية في ولاية ساوث كارولينا، رجلاً يحمل سكينًا ويهدد بطعنهم، فما كان من أحد الموجودين هناك إلا أن تدخل وضربه بعامود معدني على رأسه.

ويظهر مقطع فيديو رجلاً يرتدي كنزة حمراء اللون، ويقوم بالصراخ وإطلاق الشتائم، مطالبًا بأن يعطيه أحدهم 20 دولارًا.

طعن المدير

وشوهد الرجل يلوح بسكينه وهو يصرخ: “سأبدأ في تقطيعكم جميعًا”. وقد حاول أحد مديري المتجر تهدئة الرجل، لكن ذلك زاد من غضبه وحاول طعن المدير.

وبعد لحظات، يظهر رجل من خلفه ويقوم بضرب الرجل حامل السكين على رأسه بعمود معدني. وعندما سقط على الأرض، قام رجل آخر بأخذ السكين، وحضرت الشرطة وقامت بتكبيله.

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