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إصابات بين الركاب

رحلة طيران مرعبة بسبب مطب هوائي

2023-01-15 الساعة 9:32
رحلة طيران مرعبة بسبب مطب هوائي
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير مبدئي صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، عن سبب مطب هوائي مرعب تعرضت له طائرة قبل أسابيع وأدى إلى إصابة 25 راكبًا.

ارتفاع السحابة

وقال التقرير، إن سحابة ارتفعت بشكل رأسي مثل عمود من الدخان في ثوانِ كانت وراء الحادث الخطير، أثناء رحلة خطوط هاواي الجوية من فينيكس إلى هونولولو، يوم 18 ديسمبر الماضي.

وأفاد التقرير بأن قائد الرحلة أخبر المحققين أن ظروف الجو كانت سلسة والسماء صافية، ثم ارتفعت السحابة فجأة أمام الطائرة ولم يكن هناك وقت للمناورة.

مطب هوائي

واتصل القائد بالمضيفة الرئيسية ليخبرها أنه قد يكون هناك مطب هوائي، وذكر التقرير أنه في غضون ثانية إلى 3 ثوان واجهت الطائرة اضطرابًا شديدًا.

وبعد ذلك بوقت قصير، أبلغت المضيفة الطاقم أن هناك إصابات متعددة في مقصورة الركاب.

إصابات الركاب

وذكر التقرير أنه من بين 291 راكبًا بمن فيهم طاقم الطائرة، أصيب 25 شخصًا، منهم 6 تعرضوا لجروح خطيرة، وفقًا لما جاء في التقرير، بينما أصيبت الطائرة بأضرار طفيفة.

وقال جون سنوك رئيس العمليات في خطوط هاواي الجوية: مثل هذا الاضطراب غير معتاد في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن الشركة لم تشهد مثيلًا له في تاريخها.

شهادات الركاب

وفي اليوم التالي للحادث، قالت تيفاني رييس وهي راكبة أصيبت ونقلت إلى المستشفى، إنها كانت عائدة للتو إلى مقعدها من الحمام وعلى وشك ربط حزام الأمان، عندما تعرضت الرحلة للمطب الجوي المخيف.

وأضافت الراكبة، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية: في لحظة وجدت نفسي على أرضية الطائرة أحدق في السقف المحطم.

وقالت رييس: سألت كل من حولي هل هذا أنا؟ قالوا إنني على ما يبدو ارتطمت بالسقف ثم سقطت على أرض الطائرة. وتابعت الراكبة: كانت أكثر تجربة مرعبة مررت بها طوال 40 عاما من حياتي.

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