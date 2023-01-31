Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال Icon الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم Icon ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك Icon تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا Icon جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة Icon ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: استمرار الأتربة المثارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قضت معظم حياتها في خدمة ⁧‫القرآن

رحلت فاطمة نصيف وبقي الأثر 

2023-01-31 الساعة 12:29
رحلت فاطمة نصيف وبقي الأثر 
المواطن - فريق التحرير

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء، الداعية الفاضلة الدكتورة فاطمة عمر نصيف عن عمر يناهز الــ80 عاماً.

وتعد الداعية الراحلة، من أبرز الشخصيات الدعوية النسائية في المملكة وقضت معظم حياتها في خدمة ⁧‫القرآن‬⁩.

قد يهمّك أيضاً
Img

طريقة نشر فيديو أطول من 140 ثانية على تويتر

Img

فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

يذكر أن الفقيدة أخت معالي الدكتور عبدالله نصيف ‏تغمدها المولى بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون..

رحلة في خدمة القرآن

ونعت د حنان أحمد القطان، الداعية الراحلة بقولها “نعزي الأمة الإسلامية برحيل الداعية المربية الدكتورة فاطمة بنت عمر نصيف، التي أنارت أعمالها جدّة والمملكة السعودية وطارت آثارها الجليلة حتى بلغت الآفاق ، فقد كانت من أهل السبق في خدمة العلم والدعوة أسست الكليات وربت العقول وبنت الجسور الإيمانية والعلمية لطالباتها”.

نعم الداعية والمربية

ونعى الشاعر ضيف الله الصاعدي الراحلة بقوله “الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان نعم الداعية والمربية الفاضلة من عائلة كريمة وفاضلة محبوبة ذات علم ودين آل نصيف مشهود لهم بالخير والإحسان جعل الله ذلك في موازين حسناتهم.

ونعت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة الراحلة بقولها “يتقدم رئيس (خيركم) وجميع منسوبيها بخالص العزاء والمواساة لأسرة آل نصيف في وفاة د. فاطمة نصيف رئيسة القسم النسائي بخيركم سابقاً وعضوة الجمعية العمومية، عن عمر يناهز الـ80 عاماً قضت معظمها في خدمة القرآن.
تغمدها المولى بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎