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بعد أن نال شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

رحيل كوميديان السوشيال ميديا عزيز أحمد عن 27 عامًا

2023-01-19 الساعة 10:34
رحيل كوميديان السوشيال ميديا عزيز أحمد عن 27 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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رحل الفنان الكوميدي السوري عزيز الأحمد، اليوم الخميس، والذي نال شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر أداء المقاطع المضحكة والإعلانات، عن عمر ناهز 27 عامًا.

شخصية كوميدية

من المعروف أن عزيز من مواليد الرياض عام 1995، وهو سوري الأصل، ويعتبر من الشخصيات الكوميدية المشهورة في السعودية.

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وكان الفنان الكوميدي السوري يعاني من مرض في الهرمونات أثّر على النمو الجسدي منذ الولادة، وقد حاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.

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