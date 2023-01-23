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أحد أكبر المُعمرين على مدار الأعوام الماضية

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في رأس الخيمة

2023-01-23 الساعة 11:59
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في رأس الخيمة
المواطن - فريق التحرير

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توفي الإماراتي راشد أحمد راشد الزمهري الشميلي، عن عُمر ناهز الـ100 عام، ليُشكل بذلك أحد أكبر المُعمرين في إمارة رأس الخيمة، على مدار الأعوام الماضية.

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التفاصيل

وأفاد سعيد راشد الشميلي، نجل الفقيد، أن والده وُلد في منطقتهم شمل عام 1923م، حيث كان منزله الأول بوادي حقيل بطبيعته الجبلية، وهو أول منزل شُيد من الطابوق في المنطقة، بعد قيام الاتحاد ونشأة الدولة، قبل أن ينتقل إلى منزل آخر في الوادي ذاته، مُشيرًا إلى أن والده تزوج مرة واحدة، وله 3 أبناء، ولدان وبنت، وله إجمالًا 49 حفيدًا، من أبناء أبنائه وأبنائهم، وفقًا للخليج.

وعرف راشد الشميلي، وفقًا لرواية نجله وأبناء المنطقة، بحكمته ودوره في الإصلاح بين المُتخاصمين، وكان يعيش حياة صحية، ويتمتع بالصحة والعافية لأعوام طويلة، قبل أن تُداهمه بعض الأمراض في السنوات الأخيرة من عُمره، ومنها الربو وأمراض الشيخوخة، وكان يعمل مُزارعًا في بستانٍ ومزرعة يملكهُما، حيث يزرع النخيل وأصنافًا أخرى متنوعة من الخضراوات، وكان يقطع في شبابه مسافات طويلة جدًّا وقياسية مشيًا على الأقدام، على غرار أبناء جيله، حيث ينتقل من شمل في رأس الخيمة إلى دبا، ومن شمل إلى خصب في سلطنة عُمان، في حين يبدأ يومه بالاستيقاظ قبل الفجر، ليؤدي الصلاة في المسجد، ثم يتجه مُباشرة صوب مزرعته، حيث ينهمك في العمل، قبل أن تتدهور صحته تدريجيًّا قبل نحو 10 سنوات.

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