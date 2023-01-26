ردة فعل والد المغدور القرهدي بعد حكم القصاص

كشف المستشار القانوني عبدالعزيز القليصي، ردة فعل والد الشاب المغدور بندر القرهدي الذي غدر به في جريمة بشعة منذ شهر ونصف، على يد صديقه.

شعر بالرضا والفرحة

وقال القليصي خلال لقائه مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن والد القرهدي شعر برضا تام وفرحة كبيرة بعدما حكم بالقصاص ممن غدروا بابنه.

ثمن جهود القضاء

وثمن المستشار القانوني الجهود التي بذلتها وزارة العدل لسرعة محاكمة الجاني في القضية، مشيرًا إلى أنه تم الفصل في القضية بسرعة كبيرة، مؤكدًا أن الحكم أفرح الجميع.