ردة فعل والد المغدور القرهدي بعد حكم القصاص

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كشف المستشار القانوني عبدالعزيز القليصي، ردة فعل والد الشاب المغدور بندر القرهدي الذي غدر به في جريمة بشعة منذ شهر ونصف، على يد صديقه.
اليوم صدر الحكم في قضية المغدور والشهيد بإذن الله "بندر القرهدي" في جريمة هزت الشارع السعودي منذ شهر ونصف..قد يهمّك أيضاً
المستشار القانوني عبدالعزيز القليصي : تم الفصل في القضية بسرعة كبيرة .. ووالد الشهيد بأمر الله أبدى رضاه التام عن القصاص ممن غدروا بابنه@ks2k_A#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/5gFLRNjdkS
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 26, 2023
وقال القليصي خلال لقائه مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن والد القرهدي شعر برضا تام وفرحة كبيرة بعدما حكم بالقصاص ممن غدروا بابنه.
وثمن المستشار القانوني الجهود التي بذلتها وزارة العدل لسرعة محاكمة الجاني في القضية، مشيرًا إلى أنه تم الفصل في القضية بسرعة كبيرة، مؤكدًا أن الحكم أفرح الجميع.