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كانت تسير دون الإمساك بيدها

رد فعل امرأة سقطت طفلتها في فتحة صرف

2023-01-24 الساعة 3:39
رد فعل امرأة سقطت طفلتها في فتحة صرف
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول، نجاح سيدة في إنقاذ طفلتها التي سقطت في فتحة صرف صحي، بعدما كانت تسير بجانبها لكن دون الإمساك بيديها.

شجاعة أم

ووثق المقطع شجاعة الأم وبطولتها، بعدما سقطت طفلتها في الصرف الصحي – في إحدى الدول الأجنبية – بعد وقوفها على غطاء البلوعة الذي انقلب فجأة ما أدى لسقوطها، لتسرع السيدة في إزالة الغطاء، ورفع طفلتها من مجرى الصرف بمساعدة إحدى السيدات.

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وعلق أحد المغردين على الفيديو بالقول: “اصطحاب الطفل باليد خارج المنزل أمان له من المفاجآت الخطرة المتعددة والتي لا يمكن توقعها”.

الحذر من أغطية الصرف

وأضافت أخرى: “لازم الأهل يكونون منتبهين للأطفال أقل من ١٠ سنوات ويمسكونهم باليد، والحذر من أغطية الصرف والأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة خاصة وقت المطر”.

وأشار آخر “الأغطية هذه خطيرة جدًا ولا ينصح لأي شخص صغير أو كبير بالمشي فوقها أو التهاون فيها لأخطاء قد تحدث مثل سوء جودتها أو تركيبها الخاطئ أو عدم صيانتها أو انتهاء عمرها الافتراضي”.

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