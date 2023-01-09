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تطايرت أمتعة الركاب في الجو

رد فعل ركاب طائرة سقط بابها بعد الإقلاع بلحظات

2023-01-09 الساعة 6:04
رد فعل ركاب طائرة سقط بابها بعد الإقلاع بلحظات
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وثق مقطع فيديو لحظة سقوط باب طائرة روسية من طراز An-26، اليوم الاثنين، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها حيث كانت على ارتفاع أميال من سطح الأرض عندما انفتح الباب الخلفي.

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تطاير القبعات والأمتعة

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تطايرت القبعات الخاصة بالركاب البالغ عددهم 25 عن رؤوسهم واختفت في السماء، كما لحقت بها جميع الأمتعة الخاصة بهم.

ويُظهر مقطع فيديو فجوة في الباب الخلفي لطائرة IrAero Antonov، التي أقلعت من ماجان في منطقة ياكوتسك، شرق سيبيريا في درجة حرارة تصل لـ 41 درجة مئوية.

ووثق المقطع المسافرين الذين بدا عليهم القلق عندما انفتح الباب الخلفي للطائرة، كما ظهرت لقطات للقبعات والأمتعة وهي تطير.

تصرف كابتن الطائرة

وقام الطيار بهبوط اضطراري سريع في ماجان في منطقة ياكوتسك السيبيرية، وكان جميع الركاب على متن الطائرة آمنين على الرغم من البرد القارس في المقصورة أثناء الحادث.

وتقع ماجان على بعد ثمانية أميال من ياكوتسك، أبرد مدينة في العالم، وعاصمة منطقة ياكوتسك في سيبيريا، شرق روسيا.

وقال تقرير: لحسن الحظ لم يصب أي فرد من الـ 25 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة، بمن فيهم الطاقم، فقط طارت القبعات من رؤوس بعض الناس وضاعت الأمتعة.

ومع ذلك، يجرى التحقيق في الحادث المثير للقلق.

لحظة مرعبة لباب طائرة يُفتح في السماء (3)

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