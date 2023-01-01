رسالة كاذبة تكررت لسنوات: زيت الزيتون يُعالج السكر

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كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، حقيقة الرسالة المتداولة بشأن علاج السكر بشرب ملاعق من زيت الزيتون.
وأوضح الخضيري عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن ما يثار حول علاج السكر غير صحيح وكذب، لافتًا إلى حدوث مضاعفات وانسداد في الشرايين لمن قاموا بتجربتها.
وقال الخضيري: ” تُتداول رسالة كاذبة عن علاج السكر بشرب ملاعق من زيت الزيتون وهذا غير صحيح وكذب، بل حصل لمن جربها مضاعفات وانسداد الشرايين”.
وتابع: “وتكررت (ولا تزال) منذ ٧ سنين ؟؟ مرة باسم الدكتور رضا ومرة محجوب! وباسم د/فتحية وكل من مرت عليه بدّل الاسم (وتكرر الكذب في بيع علاج وهمي للسرطان)، فاتقوا الله في صحة الناس”.
وكانت الرسالة المتداولة مستندة لدراسات لم تذكر مصدرها بأن زيت الزيتون مهم وضروري لمرضى السكر؛ نظرًا لأهمية استهلاكه في الحميات الغذائية، باعتباره المصدر الأساسي للدهون للعديد من الأشخاص في أطباقهم.