رسالة للمشاهير: لا تبالغوا في إعلانات الزيوت

أرسل استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد العيسى رسالة للمشاهير بعدم المبالغة في إعلانات الزيوت.

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وقال الدكتور أحمد العيسى في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، لا تبالغوا في إعلانات الزيوت، فهي لا تكثف الشعر ولا تطيله.

وحذر استشاري الأمراض الجلدية من المبالغة في استخدام الزيوت بشكل عشوائي، مطالبًا بالابتعاد عن فروة الرأس ومؤكداً أن كل الزيوت جيدة مالم تُحدث تهيجًا بفروة الرأس.