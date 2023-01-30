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أرسل استشاري الأمراض الجلدية الدكتور أحمد العيسى رسالة للمشاهير بعدم المبالغة في إعلانات الزيوت.
فيديو | استشاري الأمراض الجلدية د. أحمد العيسى:قد يهمّك أيضاً
زيوت الشعر لا تكثف ولا تطيل.. ويرسل رسالة للمشاهير: لا تبالغوا في إعلانات الزيوت#الراصد pic.twitter.com/RFSBkPhhyl
— الراصد (@alraasd) January 30, 2023
وقال الدكتور أحمد العيسى في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، لا تبالغوا في إعلانات الزيوت، فهي لا تكثف الشعر ولا تطيله.
وحذر استشاري الأمراض الجلدية من المبالغة في استخدام الزيوت بشكل عشوائي، مطالبًا بالابتعاد عن فروة الرأس ومؤكداً أن كل الزيوت جيدة مالم تُحدث تهيجًا بفروة الرأس.