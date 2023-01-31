رسالة من سعودي تجمد وجهه من أبرد منطقة بالعالم

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وثق المواطن دخيل المطرفي أحوال الطقس في أبرد منطقة بالعالم، حيث ظهر وجهه وهو مجمد من شدة انخفاض درجات الحرارة، موجهًا رسالة إلى متابعيه.
ابشركم الامور طيبه 😬😉#لاتقلق 🥶
في #ياكوتسك عاصمة جمهورية #ياقوتيا الروسية 🇷🇺🌷يناير 2023
درجة الحرارة 47- pic.twitter.com/Z2vJ69KOT8
— دخيل المطرفي (@dbmatrfi) January 30, 2023
ونشر المطرفي مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، من ياكوتسك عاصمة جمهورية ياقوتيا الروسية حيث تبلغ درجة الحرارة 47-.
ظهر المطرفي خلال المقطع الذي تبلغ مدته بضع ثوانٍ فقط، وقد كسا الجليد وجهه، لكنه مع ذلك وجه رسالة إلى متابعيه، قائلًا: “أبشركم الأمور طيبة.. لا تقلق”.
وتقع مدينة ياقوتيا أقصى شرق جمهورية روسيا ضمن منطقة سيبيريا، وتشتهر بأنها المدينة الأبرد حول العالم، يبلغ متوسط درجة الحرارة خلال فصل الشتاء 50 درجة تحت الصفر، تتميز بشتاء طويل وقارس البرودة، وصيف قصير معتدل ودافئ.