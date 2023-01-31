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مدينة روسية تصل درجة حرارتها في الشتاء لـ 50 تحت الصفر

رسالة من سعودي تجمد وجهه من أبرد منطقة بالعالم

2023-01-31 الساعة 11:57
رسالة من سعودي تجمد وجهه من أبرد منطقة بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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وثق المواطن دخيل المطرفي أحوال الطقس في أبرد منطقة بالعالم، حيث ظهر وجهه وهو مجمد من شدة انخفاض درجات الحرارة، موجهًا رسالة إلى متابعيه.

درجة الحرارة 47-

ونشر المطرفي مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، من ياكوتسك عاصمة جمهورية ياقوتيا الروسية حيث تبلغ درجة الحرارة 47-.

ظهر المطرفي خلال المقطع الذي تبلغ مدته بضع ثوانٍ فقط، وقد كسا الجليد وجهه، لكنه مع ذلك وجه رسالة إلى متابعيه، قائلًا: “أبشركم الأمور طيبة.. لا تقلق”.

وتقع مدينة ياقوتيا أقصى شرق جمهورية روسيا ضمن منطقة سيبيريا، وتشتهر بأنها المدينة الأبرد حول العالم، يبلغ متوسط درجة الحرارة خلال فصل الشتاء 50 درجة تحت الصفر، تتميز بشتاء طويل وقارس البرودة، وصيف قصير معتدل ودافئ.

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