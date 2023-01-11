رسميًا.. مايكروسوفت توقف دعم نظام ويندوز 8.1

أكدت شركة مايكروسوفت، أمس الثلاثاء، إيقاف دعم نظام التشغيل ويندوز 8.1 بشكل رسمي، وفقًا لما أعلنته الشركة على مدونتها.

وقالت مايكروسوفت، في بيان لها: “إنه بعد 10 يناير لن يتم تزويد مستخدمي النظام بالمساعدة الفنية لأي سبب من الأسباب، ولن توفر تحديثات للبرامج وأنظمة الأمان. ومع ذلك، سيستمر الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل نظام التشغيل هذا في العمل، ولكن بدون تحديثات”.

توصية بالترقية للإصدار الأحدث

وأوصت الشركة بالترقية إلى إصدار من نظام التشغيل لا يزال مدعومًا، على سبيل المثال، إلى ويندوز 11.

وأضافت أنه اعتبارًا من اليوم أيضًا، لن يتمكن المستخدمون من شراء التطبيقات والألعاب وتثبيتها من متجر مايكروسوفت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي تعمل بنظام ويندوز 8.1.

يذكر أن شركة مايكروسوفت قدمت نظام التشغيل ويندوز 8.1 عام 2013 وهذا النظام مخصص في الغالب لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل باللمس، ومع ذلك، فهو يدعم أيضًا أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.