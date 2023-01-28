رصد هزة أرضية بقوة 2.99 ريختر جنوب غرب أبو عريش

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية صباح اليوم السبت الموافق 28/1/2023 الساعة 05:27:54 تبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كم.

سبب الهزة الأرضية

وأوضحت المساحة الجيولوجية، في بيان لها اليوم، أن سبب هذه الهزة الأرضية يرجع نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية مما تتسبب في حدوث إعادة تنشيط الصُّدُوع المتواجدة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعامودية عليه مسببة نشاطاً زلزالياً.

لا تشكل أي خطورة

وتابع المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية أن هذه الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة من حيث القدر الزلزالي ولا تشكل أي خطورة ولله الحمد.