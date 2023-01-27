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أبرزها تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في الظهران

2023-01-27 الساعة 11:35
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في الظهران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية الظهران، ممثلـة بإدارة خدمات الشاطئ، اليوم الجمعة، رصـد 10 مخالفات على المنشآت الصحية.

أبرز المخالفات

وذكرت بلدية الظهران عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أبرز المخالفات والتي تمثلت في من تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية لـ10 عمال، بالإضافة إلى وجود صدأ بوحدات التبريد، وحفظ المواد الغذائية بدرجة حرارة منخفضة، إضافة إلى إتلاف 5 كيلو من المواد الغذائية.

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ونشرت بلدية الظهران عبر حسابها صورًا لتلك المخالفات.

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