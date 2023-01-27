الألماني باسكال فيرلاين يُتوج بالمركز الأول بسباقات فورمولا الدرعية اليوم انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل بالسعودية غسل صحن المطاف في 20 دقيقة إجراء تعديلات على مباريات 3 جولات في دوري روشن رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في الظهران نتائج مباريات اليوم في دوري يلو نصائح فعالة لوقف نزيف الأنف موسكو تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها ولي العهد بأحد مطاعم العلا : حي هالشوف أبو سلمان تركي الفيصل: مؤسسات دولية حكومية خلف العمليات الإرهابية ضد المصحف
أعلنت بلدية الظهران، ممثلـة بإدارة خدمات الشاطئ، اليوم الجمعة، رصـد 10 مخالفات على المنشآت الصحية.
وذكرت بلدية الظهران عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أبرز المخالفات والتي تمثلت في من تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية لـ10 عمال، بالإضافة إلى وجود صدأ بوحدات التبريد، وحفظ المواد الغذائية بدرجة حرارة منخفضة، إضافة إلى إتلاف 5 كيلو من المواد الغذائية.
ونشرت بلدية الظهران عبر حسابها صورًا لتلك المخالفات.