رصد 10 مخالفات لمبانٍ سكنية في الظهران

وجهت بلدية الظهران، ممثلـة بإدارة النظافة، اليوم الجمعة، 5 إنذارات ورصدت 10 مخالفات على المباني السكنية لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.

وذكرت بلدية الظهران عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه جاري استكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

جولات ميدانية

وفي وقت سابق من اليوم، قامت بلدية الظهران، ممثلـة بإدارة صحـة البيئـة، بجـولات ميدانيـة علـى مغاسل الملابـس؛ للتأكد مـن التزامها بالاشتراطـات الصحيـة مـع تطبيـق الانظمـة والتعليمـات بحـق المنشـآت المخالفـة.

وشملت جولاتها الرقابة أيضًا المنشـآت الغذائيـة للتأكـد مـن مـدى صلاحيـة الـمنتجـات المعروضـة مـع تطبيـق لائحة الـجزاءات والـغـرامات بحـق الـمنشـآت المخالفـة.