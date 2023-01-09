رصد 18 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء بالظهران

رصدت بلدية الظهران، اليوم الاثنين، 18 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء منها عدم تأمين حاوية وتدني مستوى النظافة العامة.

أبرز المخالفات:

وأوضحت بلدية الظهران عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” رصد مخالفات تمثلت في:

ـ عدم تأمين حاوية.

ـ تدني مستوى النظافة العامة.

ـ عدم نظافـة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء.

ـ رمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء.

مخالفات سابقة:

وفي وقت سابق، قامت ‎بلدية الظهران ممثلـة بإدارة خدمات الشاطئ برصد الـمخيمات والإسطبلات المخالفة بشاطئ نصـف القمـر، حيث تم إنذار 19 موقـعاً وإبلاغ أصحابها بضـرورة الإزالة مـع مسـح المنطقة وتسوية الأراضي والعمل على نظافتها وذلك لتحسين المشهد الحضري.