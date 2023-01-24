رصد 4 مخالفات صحية في مغاسل الملابس بالظهران

أعلنت بلدية الظهران ممثلة بـإدارة صحـة البيئـة، اليوم الثلاثاء، رصـد 4 مخالفات صحية في مغاسل الملابس.

وأوضحت بلدية الظهران عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تمكنت من رصد المخالفات من خلال جولاتها الرقابية علـى مغاسل الملابس.

إجراءات نظامية

وبينت أنه جـارٍ استكمـال الإجـراءات النظاميـة بحقهـم.

ونشرت بلدية الظهران صورًا للمخالفات التي قامت برصدها.

مخالفات سابقة

وفي وقت سابق، وجهت بلدية الظهران 5 إنذارات ورصـدت 3 مخالـفـات علـى محـلات الخياطـة و المستلزمـات الرجاليـة ، مؤكدة أنه جـارٍ تطبيـق لائحـة الجـزاءات والغرامـات بحـق المخالفيـن.