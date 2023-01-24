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استكملت الإجراءات النظامية بحقهم

رصد 4 مخالفات صحية في مغاسل الملابس بالظهران

2023-01-24 الساعة 12:37
رصد 4 مخالفات صحية في مغاسل الملابس بالظهران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية الظهران ممثلة بـإدارة صحـة البيئـة، اليوم الثلاثاء، رصـد 4 مخالفات صحية في مغاسل الملابس.

وأوضحت بلدية الظهران عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تمكنت من رصد المخالفات من خلال جولاتها الرقابية علـى مغاسل الملابس.

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إجراءات نظامية

وبينت أنه جـارٍ استكمـال الإجـراءات النظاميـة بحقهـم.

ونشرت بلدية الظهران صورًا للمخالفات التي قامت برصدها.

مخالفات سابقة

وفي وقت سابق، وجهت بلدية الظهران 5 إنذارات ورصـدت 3 مخالـفـات علـى محـلات الخياطـة و المستلزمـات الرجاليـة ، مؤكدة أنه جـارٍ تطبيـق لائحـة الجـزاءات والغرامـات بحـق المخالفيـن.

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