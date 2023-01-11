رصد 7 مخالفات لمبانٍ سكنية بحي الجامعة في الظهران

وجهت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة، اليوم الأربعاء، إنذارين بعد رصد 7 مخالفات على المباني السكنية بحي الجامعة.

مخالفات

وذكرت البلدية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المخالفات تمثلت في رمي قصاصات الأشجار في الأماكن الغير مخصصة لها، فضلًا عن تدني مستوى النظافة وعدم توفير حاوية.

ونشرت البلدية صورًا لرصد بعض المخالفات.