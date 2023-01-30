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كانت في نشاط عملياتي مؤخرًا بغزة

رعب إسرائيلي من تسرب معلومات استخباراتية بعد سقوط مسيرة بغزة

2023-01-30 الساعة 1:49
رعب إسرائيلي من تسرب معلومات استخباراتية بعد سقوط مسيرة بغزة
المواطن - فريق التحرير

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، أمس الأحد: إن هناك خوفًا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من تسرب معلومات استخبارية بعد سقوط مسيرة داخل قطاع غزة.

التفاصيل

وفي وقت سابق من أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة في قطاع غزة خلال نشاط عملياتي مؤخرًا، وباشر التحقيق في الحادث.

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وكشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، سيطرتها على حوامة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، والحصول على معلومات حساسة منها.

وأضافت القسام، في بيان، أنها تمكنت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة، من السيطرة على حوامة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة.

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