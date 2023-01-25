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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

رعي جائر وإشعال نار ضمن 405 مخالفات جديدة بمحمية الإمام تركي

2023-01-25 الساعة 12:24
رعي جائر وإشعال نار ضمن 405 مخالفات جديدة بمحمية الإمام تركي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الأربعاء، 405 مخالفات جديدة، وذلك في إطار جهود الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

حماية المناطق

وتأتي هذه الجهود في رصد وضبط المخالفات بالمناطق الواقعة في نطاق المحمية، انطلاقًا من جهودها في الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في تلك المناطق، وإسهامًا منها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

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رعي جائر وإشعال نار

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المخالفات التي تم ضبطها، تمثلت في الرعي الجائر بالإبل، والأغنام، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والدخول للأماكن الممنوعة بدون تصريح، والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك، والاحتطاب، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام البيئة.

عقوبة المخالفات

يُذكر أن نظام البيئة ولائحته التنفيذية ينص على العديد من العقوبات المالية وفقًا لطبيعة كل مخالفة، حيث بلغ متوسط العقوبات المالية للمخالفات الست التي تم ضبطها نحو 6000 ريال لكل مخالفة وهو ما يمثل ردعًا للمخالفين ويحد من انتشارها مع مضاعفة العقوبات في حال تكرارها.

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