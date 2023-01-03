رغم المطالبات.. تعليم الشرقية: لا يوجد ما يدعو لتعليق الدراسة

كشفت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أنه لا يوجد ما يدعو لتعليق الدراسة بمدارسها، وذلك بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقرة بمعظم أنحاء المملكة.

وذكرت مراسلة قناة “الإخبارية”، أنها تواصلت مع إدارة تعليم الشرقية، والتي أكدت أنها لا يوجد ما يدعو لتعليق الدراسة، وذلك بعد تواصلها مع المركز الوطني للأرصاد.

مطالبات بتعليق الدراسة

وطالب عدد من أهالي المنطقة الشرقية على موقع “تويتر” بتعليق الدراسة ، خاصة مع ما تشهده العديد من مناطق المملكة من تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول خلال الفترة الحالية.

سلامة قائدي المركبات

من جانبها، قدمت أمانة المنطقة الشرقية، مجموعة من النصائح والإرشادات لسلامة قائدي المركبات بالطريق أثناء هطول الأمطار.

وكانت من أبرز هذه الإرشادات هي التأكد من مكابح السيارة وتخفيف السرعة وترك مسافة كافية مع المركبات الأخرى، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على إضاءة إنارة المركبة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان.