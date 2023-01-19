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بعد السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور

رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

2023-01-19 الساعة 11:57
رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة فينيستر في فرنسا.

متابعة التقارير الدولية

وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير المنظمة العالمية لصـحة الحيوان، والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المنطقة، وعدم تسجيل أي حالة تفشٍ جديدة للمرض فيها.

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وأكدت الغذاء والدواء، أنها تواصل متابعة التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول.

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