رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة فينيستر في فرنسا.
وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير المنظمة العالمية لصـحة الحيوان، والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المنطقة، وعدم تسجيل أي حالة تفشٍ جديدة للمرض فيها.
وأكدت الغذاء والدواء، أنها تواصل متابعة التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول.