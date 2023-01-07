رقم استثنائي ينتظر الفيحاء

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواصلة تألقه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الباطن اليوم.

مواجهة اليوم بالجولة الـ12

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الفيحاء يسعى لمواصلة تفوقه

ولعب الفريقان 6 مرات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق البرتقالي في الفوز 3 مرات، وخسر مرتين، وتعادلا في لقاء واحد.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مباراة اليوم بهدف مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي للمرة الأولى في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد بدأ الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مخيب للآمال، حيث خسر 6 مباريات وتعادل مرتين، قبل أن ينتفض بـ3 انتصارات، ونجح في تسجيل 10 أهداف واستقبل 18 هدفًا.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ولم يفز في أي لقاء، وخسر 10 مرات وتعادل مرة واحدة، واكتفى بتسجيل 5 أهداف، واهتزت شباكه 32 مرة.