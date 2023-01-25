رقم استثنائي ينتظر حمدالله في السوبر السعودي

يسعى مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، وقيادة فريقه لتجاوز عقبة النصر.

الاتحاد في مواجهة النصر

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

حمدالله يسعى للتسجيل

ويملك حمدالله سجلًا مميزًا في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد هدفين، بالتساوي مع 3 لاعبين، وهم؛ مختار فلاتة، دوريس سالومو، بالإضافة إلى كارلوس إدواردو.

وسينفرد المهاجم المغربي بصدارة هدافي كأس السوبر السعودي، في حالة تسجيله هدفًا واحدًا أو أكثر سواء في مواجهة الاتحاد ضد النصر، أو في حالة تأهل العميد إلى المباراة النهائية.

وعلى الرغم من غياب حمدالله عن التسجيل ضد الأندية الكبرى في دوري روشن السعودي هذا الموسم، إلا أنه يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث يملك 9 أهداف، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين.