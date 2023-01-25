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يسعى لهز شباك النصر

رقم استثنائي ينتظر حمدالله في السوبر السعودي

2023-01-25 الساعة 1:52
رقم استثنائي ينتظر حمدالله في السوبر السعودي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، وقيادة فريقه لتجاوز عقبة النصر.

الاتحاد في مواجهة النصر

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

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لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

حمدالله يسعى للتسجيل

ويملك حمدالله سجلًا مميزًا في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد هدفين، بالتساوي مع 3 لاعبين، وهم؛ مختار فلاتة، دوريس سالومو، بالإضافة إلى كارلوس إدواردو.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

وسينفرد المهاجم المغربي بصدارة هدافي كأس السوبر السعودي، في حالة تسجيله هدفًا واحدًا أو أكثر سواء في مواجهة الاتحاد ضد النصر، أو في حالة تأهل العميد إلى المباراة النهائية.

وعلى الرغم من غياب حمدالله عن التسجيل ضد الأندية الكبرى في دوري روشن السعودي هذا الموسم، إلا أنه يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث يملك 9 أهداف، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

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