رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا

يستعد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للاحتفاء برقم مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة فالنسيا اليوم.

ريال مدريد ضد فالنسيا

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

أنشيلوتي يحقق رقمًا مميزًا

ويصل أنشيلوتي إلى المباراة رقم 200 كمدير فني لفريق ريال مدريد خلال مباراة فالنسيا اليوم، حيث حقق هذا الرقم على مدارس 3 مواسم ونصف الموسم خلال ولايتين، الأولى من 2013 وحتى 2015، والثانية من 2021 وحتى الآن.

وقاد أنشيلوتي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لتحقيق 8 ألقاب، 2 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس السوبر الأوروبي، لقب كأس العالم للأندية، الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، بجانب كأس السوبر الإسباني.

ويحتل أنشيلوتي، المركز الرابع بين المدير الفنيين لريال مدريد عبر التاريخ من حيث عدد اللقاء، بعدما تفوق على المدرب الهولندي ليو بينهاكر صاحب الـ197 مواجهة مع المرينغي.

ويتصدر ميجيل مونيوز الصدارة برصيد 605 مباريات، يليه الفرنسي زين الدين زيدان برصيد 263 مباراة، ثم فيسنتي ديل بوسكي صاحب الـ246 لقاء.

ويملك المدير الفني الإيطالي رقمًا مميزًا، حيث إنه صاحب أعلى نسبة فوز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بـ73.36%، مقابل 65% لصالح زيدان، وذلك وفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية.